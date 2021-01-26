Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов на 9%

Морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), за 2020 год "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 3,2% – до 19,46 млн тонн, импортных – на 31,6%, до 3,28 млн тонн, каботажных – на 71,3%, до 65,1 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время порт увеличил перевалку транзитных грузов на 6,4% – до 1,08 млн тонн.

При этом перевалка наливных грузов в порту снизилась на 13% – до 1,43 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 6,8%, до 16,84 млн тонн, тарно-штучных – на 12,7%, до 5,63 млн тонн.

Перевалка контейнеров в 2020 году выросла на 9,7% и составила 152,69 тыс. TEU.

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2019 году увеличился на 21,4% по сравнению с 2018 годом – до 26,15 млн тонн. При этом убыток ГП "МТП "Черноморск" за 2019 год составил 176 млн грн.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что морской порт "Черноморск"станет третьим портом, который будет передан в концессию после портов "Херсон" и "Ольвия".

Морской порт "Черноморск" расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП "МТП "Черноморск", ООО "Трансбалктерминал", ООО "Ильичевский зерновой терминал", ООО "Транс-сервис", ООО "Рисоил Терминал", ООО "Олир Резорсис" и др.