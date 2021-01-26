Министерство финансов США впервые в истории возглавила женщина

Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал назначение Джанет Йеллен на должность министра финансов, она первой женщиной на посту главы этого ведомства.

Кандидатуру нового министра финансов США поддержали 84 сенатора от обеих партий, передает Голос Америки.

"Утверждение министра Йеллен разбивает еще один "стеклянный потолок". В сфере, где доминируют мужчины, приятно наконец увидеть женщину, возглавляющую Министерство финансов", – отметила в своем заявлении сенатор-демократ Дайан Файнстейн.

74-летняя Йеллен вошла в историю в 2014 году, когда стала первой женщиной, возглавившей Федеральный резерв.

Минфин США будет играть ключевую роль в работе с Конгрессом над планами президента Джо Байдена по предоставлению пакета экономической помощи для преодоления последствий пандемии и выполнением его обещаний инвестировать $2 триллиона в инфраструктуру, проекты по возобновляемой энергии, образование и исследования для повышения конкурентоспособности Америки.

Для выполнения этих планов предлагается повысить ставку корпоративного налога до 28% и увеличить налоги для американцев, зарабатывающих более $400 тыс. в год.

На прошлой неделе Йеллен сказала сенаторам, что им необходимо поднять минимальную почасовую оплату труда и "действовать масштабно" в отношении мер стимулирования экономики, иначе возникнет риск более длительной и болезненной рецессии, вызванной пандемией.