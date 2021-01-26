Министерство финансов США впервые в истории возглавила женщина
Кандидатуру нового министра финансов США поддержали 84 сенатора от обеих партий, передает Голос Америки.
"Утверждение министра Йеллен разбивает еще один "стеклянный потолок". В сфере, где доминируют мужчины, приятно наконец увидеть женщину, возглавляющую Министерство финансов", – отметила в своем заявлении сенатор-демократ Дайан Файнстейн.
74-летняя Йеллен вошла в историю в 2014 году, когда стала первой женщиной, возглавившей Федеральный резерв.
Минфин США будет играть ключевую роль в работе с Конгрессом над планами президента Джо Байдена по предоставлению пакета экономической помощи для преодоления последствий пандемии и выполнением его обещаний инвестировать $2 триллиона в инфраструктуру, проекты по возобновляемой энергии, образование и исследования для повышения конкурентоспособности Америки.
Для выполнения этих планов предлагается повысить ставку корпоративного налога до 28% и увеличить налоги для американцев, зарабатывающих более $400 тыс. в год.
На прошлой неделе Йеллен сказала сенаторам, что им необходимо поднять минимальную почасовую оплату труда и "действовать масштабно" в отношении мер стимулирования экономики, иначе возникнет риск более длительной и болезненной рецессии, вызванной пандемией.