Кабмин не видит необходимости увеличивать расходы на субсидии в ближайшее время, – Шмыгаль

Правительство допускает, что финансирование программы предоставления субсидий возможно придется увеличить, но таких расчетов пока нет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня в бюджете предусмотрено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются", – заверил Шмыгаль.

Премьер добавил, что если будет необходимость в дополнительных средствах, правительство обратиться с расчетами к Верховной Раде.

"На сегодня такие расчеты отсутствуют. Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет каждый месяц платить как в январе, то возможно нам придется увеличивать эту сумму. Но, давайте проживем первое полугодие и по его результатам, совместно посчитаем, какую сумму нужно додавать к этой графе бюджета", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, 25 января министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

Напомним, с 1 января Кабмин отменил действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, а также отменил льготный тариф для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления. При этом в правительстве обещают компенсировать рост расходов незащищенных групп населения с помощью субсидий или компенсаций из госбюджета.

Кроме того, на прошлой ненделе НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

На прошлой неделе представители Кабмина и мэры крупнейших городов согласовали механизм, который позволит избежать повышения тарифов на централизованное отопление из-за роста цен на газ. Содержание механизма в Кабмине на раскрыли, пообещав, что договоренности будут закреплены в отдельном меморандуме. Его подписание было анонсировано на 25 января, но пока так и не состоялось.