Deutsche Bahn начал нанимать машинистов поездов из Украины
Согласно объявлению на сайте концерна, сейчас Deutsche Bahn ищет работников на должность стажера машиниста поезда, обратило внимание отраслевое издание ЦТС.
За 9-12 месяцев соискателей обещают обучить управлению одним из типов поездов компании, после чего они будут работать машинистами поездов.
Претендент должен быть старше 21 года и хорошо владеть немецким языком – на уровне не ниже B1, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование (желательно признанное Немецкой торговой палатой).
"После надлежащего обучения вы будете отвечать за эксплуатацию наших поездов, управление ими и контроль их работы… Вы будете отвечать за проведение частых проверок систем поезда для выявления любых проблем и принимать меры для восстановления его нормальной работы", – говорится в объявлении на сайте немецкого концерна.
Обучение будущих специалистов будет проходить в Берлине или Лейпциге. Соискателям обещают содействие в переезде в Германию, конкурентный компенсационный пакет и бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости в Deutsche Bahn.
Согласно данным на сайте концерна, также для граждан Украины предлагались вакансии электромонтеров контактной сети для проектов электрификации железнодорожной инфраструктуры в Германии. Но сейчас заявки на эту специальность не принимаются.