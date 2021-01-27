Кабмин продлил полномочия двух членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, назначил двух временно исполняющих обязанности членов правления АО "Укрзализныця" в связи с окончанием срока предыдущего их назначения.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, и.о. члена правления "Укрзализныци" назначен Александр Перцовский (директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци"), а также Роман Черницкий (директор по инфраструктуре "Укрзализныци").

Как сообщалось, 21 октября 2020 года Кабмин уже назначал Перцовского и Черницкого и.о. членов правления "Укрзализныци" сроком на три месяца.

Напомним, Александр Перцовский был назначен на должность директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" с 1 октября. До последнего времени он занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрпошты".

Черницкий до назначения директором "Укрзализныци" по инфраструктуре возглавлял филиал "Львовская железная дорога".

Напомним, Кабинет министров 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.