Кабмин повысил социальные стипендии для студентов

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, принял постановление о повышении социальных стипендий.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, принятым решением повышен размер социальной стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, до 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет – до 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 441 грн в 2021 году.

Сейчас размер такой стипендии для учащихся заведений профтехобразования составляет 1180 грн в месяц, для студентов – 2360 грн.

В то же время постановление призвано конкретизировать случаи, когда лица, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, имеют право на выплату социальной стипендии (если их родители умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

"Реализация акта будет осуществляться за счет средств, выделенных Минсоциполитикы на 2021 по бюджетной программе 2501180 "Выплата социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования", – уточнил представитель Кабмина.