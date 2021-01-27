"Нафтогаз" отчитался о падении производства бензина и дизтоплива на Шебелинском НПЗ

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 2020 году сократил переработку нефтяного сырья на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 422,5 тыс. тонн.

Об этом сообщил нефтяной дивизион группы "Нафтогаз" в Facebook.

В ходе производственного процесса на мощностях завода также была осуществлена переработка 16 тыс. тонн компонентов и 7 тыс. тонн поэтапной переработки.

В декабре 2020 года переработка сырья на заводе составила 41,5 тыс. тонн, что на 5,3% (на 2,3 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) – до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута – на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5 тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн.

В "Нафтогазе" также уточнили, что по итогам прошедшего года на 25% был увеличен физический объем реализации нефтепродуктов и LPG через собственную сеть АЗС U.GO. В том числе Shebel92 – на 55%, Shebel95 – на 93%, Shebel ДТ – на 25% ShebelLPG – на 12%.

Дополнительный экономический эффект от реализации нефтепродуктов по долгосрочным годовым контрактам группа оценивает в $3,5 млн.

Кроме того, на 45% в денежном выражении выросли объемы продаж сопутствующих товаров.

География розничных продаж нефтепродуктов под брендом Shebel через сеть партнерских АЗС расширилась до 10 областей.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи в стране. "Укргаздобыча" эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина".

U.GO насчитывает 19 АЗС в Харькове и Харьковской области. В сети реализуется исключительно топливо производства Шебелинского НПЗ под торговой маркой Šhebel.