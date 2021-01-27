Энергетический Комитет Рады поддержал законопроект о праве НКРЭКУ запрещать импорт электроэнергии
Об этом стало известно из прямой трансляции заседания.
Соответствующий проект закона №4493 Кучеренко зарегистрировал 14 декабря 2020 года.
Как известно, полномочия НКРЭКУ в отношении ограничения импорт электроэнергии закончились 31 декабря 2020 года. Соответственно, с 1 января 2021 года начался импорт из Беларуси, запрещенный еще в апреле.
За решение проголосовали 13 народных депутатов. Среди них Алексей Кучеренко, Виктория Гриб, Михаил Волынец, Юрий Камельчук из условной группы Рината Ахметова.
А также Олег Семинский, Анна Скороход из условной группы Игоря Коломойского.
Подробно о парламентских лоббистах Ахметова и Коломойского – в материале Bihus.info.
Глава Комитета Рады Андрей Герус раскритиковал это решение, отказавшись за него голосовать
По его словам, за последние 9 месяцев был принят ряд решений: запрет импорта электроэнергии, запретительная спецпошлина на импорт угля марки "Г" из Российской Федерации. Между тем, на антрацит и коксующийся уголь не было никакой спецпошлины. Административно были остановлены блоки АЭС. Кабмин запретил использовать газомазутные блоки, когда газ был дешевый.
"Если АЭС и газомазутные блоки работают меньше, то кто-то работает больше. Это ограничение конкурентов", - заявил Герус.
Как известно, крупнейшим после Энергоатома производителем электроэнергии в стране является ДТЭК Рината Ахметова
"На мой взгляд – это перебор. Нельзя постоянно перекраивать рынок под чьи-то интересы. Это приводит к дополнительной монополизации. Монополизация приводит к росту цен, а в конечном итоге – к росту тарифов для потребителей", - заявил Герус.
Как сообщал БЦ, в конце 2020 года трейдер Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского купил большие объемы электроэнергии у государственных Энергоатома и Центреэнерго.
Таким образом, крупнейшему производителю электроэнергии – ДТЭК Ахметова, и крупнейшему трейдеру электроэнергии – Юнайтед Энерджи Коломойского, выгодно ограничение импорта электроэнергии для поддержания высокой цены на нее внутри страны.