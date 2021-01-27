В "Борисполе" начали делать экспресс-тесты на коронавирус

В аэропорту "Борисполь" начали делать экспресс-анализ на определение антигена коронавируса.

Результат становится известен уже через 20 минут. Справку выдают на украинском и английском языках, передает avianews.com.

Стоимость услуги зависит от выбранной лаборатории и составляет от 700 грн до 800 грн.

Пункт экспресс-тестирования на коронавирус находится на втором этаже терминала D и работает круглосуточно.

Здесь также можно сделать ПЦР-тест на коронавирус. Такая услуга стоит от 890 грн до 1400 грн в зависимости от выбранной лаборатории.

Проходить экспресс-тесты необходимо для полетов в Нидерланды или с пересадкой в аэропорту Амстердама. Анализ необходимо сдать не более чем за 4 часа до вылета.

Дополнительно правительство Нидерландов требует от пассажиров пройти ПЦР-тест перед вылетом. Власти рассчитывают, что новые правила по двойному тестированию снизит число поездок в страну.