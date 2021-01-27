JP Morgan не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца марта

Инвестиционный банк JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Это следует из отчета инвестбанка.

"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan, передает Интерфакс-Украина.

При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна. Однако в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.

Ожидается либо поступление $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд - во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе, говорится в отчете.

При этом аналитики JP Morgan указывают: Украина наиболее пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами. В качестве причин инвестбанк приводит задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.

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Как сообщалось, на минувшей неделе глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда программы stand-by для Украины.

В декабре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.

Напомним, 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.