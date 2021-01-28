Власти Киева запретили въезд в город для грузовиков

Въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен с 6:30 28 января в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники", – отмечается в сообщении.

Власти города также призвали водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", – предупредили в КГГА.