"Укрзализныця" снизила тарифы на использование вагонов на февраль

Филиал UZ-Cargo "Укрзализныци" в рамках плана внедрения рыночных цен установил новые тарифы на использование вагонов собственного парка.

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость использования вагонов собственного парка на февраль для большинства типов вагонов снижена на 100 грн, по сравнению с январем.

В частности, новая цена составит: на зерновозы – 450 грн, окатышевозы – 800 грн, полувагоны – 500 грн, думпкары, хоппер-дозаторы и спецвагоны для проезда бригад сопровождения с нумерацией на "1" – 662 грн.

Стоимость использования цементовоза составит – 668 грн, минераловоза – 1128 грн, автомобилевоза – 973 грн, универсальной платформы – 587 грн, фиттинговой платформы – 385 грн, крытого вагона – 600 грн, контейнерной платформы – 262 грн, вагона-термоса – 834 грн.

В то же время стоимость использования платформ-лесовозов, цистерн и переоборудованных из рефрижераторных крытых вагонов, осталась прежней.

"Укрзализныця" напоминает, что новая методика ценообразования зависит от так называемого "процента утилизации вагонов". Он представляет собой соотношение задействованного парка собственных вагонов в перевозках к полезному парку собственных вагонов каждого типа вагона.