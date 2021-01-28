Нацкомиссия назначила проверки 23 поставщиков электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (КРЭКУ), решила провести проверки 23 поставщиков электрической энергии на предмет задолженности по небалансы и за передачу электроэнергии перед оператором системы передачи "НЭК "Укрэнерго".

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 27 января, передает отраслевое издание ExPro.

Среди компании, подлежащих проверке, в том числе "Одесская теплоэлектроцентраль № 2", "Харьковводоканал", "Полтававодоканал", "Смарт Энерджи Пул", "ЭК "Укрэнергоуголь", "Энерго Евростандарт" и ряд других.

В обосновании к постановлению указано, что в НКРЭКУ поступило обращение от "Укрэнерго" о задолженности упомянутых поставщиков за небалансы перед сторонами, ответственными за баланс.

Также отмечено, что в комиссию поступило обращение от Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины о систематическом злоупотреблении участниками рынка путем искусственного накопления долгов перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке, а также за предоставленные услуги по передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

По данным НЭК "Укрэнерго", сейчас статус "преддефолтный" имеет только одна компания которых присутствуют генерирующие компании и водоканалы – "Харьковэнергосбыт", статус "дефолтный" имеют 54 компании.

Как сообщалось, НКРЭКУ также отменила запрет взимать штрафные санкции с поставщиков универсальных услуг (ПУП) за долги по оплате услуг "Укрэнерго" с 1 февраля.