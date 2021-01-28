Tesla Илона Маска впервые получила годовую прибыль

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. впервые в своей истории завершил год с чистой прибылью, а также обнародовал планы существенного увеличения производства в ближайшие годы.

Глава и основатель компании Илон Маск заявил, что Tesla планирует увеличивать производство автомобилей примерно на 50% в год и, вероятно, темпы роста будут выше этого уровня в текущем и следующем году, передает Интерфакс-Украина.

В 2020 году Tesla продала порядка 500 тыс. автомобилей. Маск ранее поставил цель продаж на 2021 год на уровне 840 тыс.-1 млн автомобилей. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают поставки на уровне 769 тыс. машин.

Как сообщается в пресс-релизе Tesla, чистая прибыль в 2020 году составила $721 млн по сравнению с чистым убытком в $862 млн в 2019 году. Годовая выручка компании составила $31,5 млрд по сравнению с $24,6 млрд годом ранее и средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $31,1 млрд.

При этом в четвертом квартале прошлого года чистая прибыль Tesla составила $270 млн, или $0,24 на акцию, по сравнению с $105 млн, или $0,11 на акцию, за тот же период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,8 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза рынка на уровне $1,02 на акцию.

Квартальная выручка Tesla подскочила на 46%, до $7,38 млрд, но также не оправдала ожиданий рынка. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $10,47 млрд.

Капитализация Tesla взлетела на 643% за последние 12 месяцев и составляет на данный момент более $837 млрд.