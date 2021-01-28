Рада повторно рассмотрит назначение Витренко первым вице-премьером (обновлено)

Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду представление на назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Как передает БизнесЦензор, об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Комитету рассмотреть во время перерыва этот вопрос, чтобы мы могли рассмотреть его в зале в 13:30", – уточнил Разумков.

Впоследствии глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что комитет большинством голосов одобрил представление Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"В этот раз на заседании комитета была поддержка: из 18-ти присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту утвердить его на должности первого вице-премьера - министра энергетики", – сказал Герус.

Отвечая на вопрос, сможет соответствующее голосование состоится в зале пленарных заседаний в 13:30, как предлагал спикер парламента Дмитрий Разумков, глава профильного комитета сказал: "Или сегодня после обеда, или возможно, завтра этот вопрос будет выноситься в сессионный зал".

Как сообщалось, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.