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Иностранцы продолжили скупать украинские облигации внутреннего займа

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Иностранцы продолжили скупать украинские облигации внутреннего займа
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов на 28 января увеличился на 3,04 млрд грн или на 3,4% – до 92,89 млрд грн, с начала января прирост портфеля составил 8,52 млрд грн.

Согласно данным НБУ, портфель ОВГЗ в собственности украинских банков на 28 января сократился на 1,63 млрд грн (на 0,3%) – до 517,14 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Незначительно нарастили портфель ОВГЗ юрлица – на 0,3 млрд грн (на 0,5%), до 58,35 млрд грн, а также физлица – на 0,27 млрд грн (на 2,2%), до 12,18 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,99 млрд грн (на 0,2%) – до 1,01 трлн грн, в собственности Нацбанка –остался без изменений, территориальных общин – изменился незначительно.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 26 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн, снизив ставки по шестимесячным облигациям. 

Джерело:  Интерфакс-Украина
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