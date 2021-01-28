Дочерний банк американского Citi в Украине получил 1,3 миллиарда прибыли

Чистая прибыль "Ситибанка" по итогам 2020 года составила 1,33 млрд грн, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный "Ситибанком" показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2021 года составил 64,62% (требование НБУ – не менее 10%).

Как сообщалось, чистая прибыль "Ситибанка" в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн. 95% прибыли или 2,1 млрд грн акционеры "Ситибанка" направили на выплату дивидендов.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.