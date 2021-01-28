Зеленский отменил визы для граждан Великобритании еще на год

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ № 28/2021 от 28 января опубликован на сайте главы государства.

Документом внесены изменения внесены в указ №28 от 29 января 2020 года, которым безвизовый режим для граждан Великобритании был введен с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.

Согласно документу, воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщалось, ранее посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что Великобритания не планирует отменять визовый режим для граждан Украины после выхода из Европейского Союза.



