Нацкомиссия оштрафовала облэнерго за нарушение сроков присоединения к сетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по итогам проведенной проверки оштрафовала ПАО "Черкассыоблэнерго" на 255 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 27 января.

В ведомстве уточнили, что основанием для проверки энергокомпании стали, в частности, обращения заказчиков услуг по присоединению на несвоевременное предоставление лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии.

"По результатам проверки НКРЭКУ на ПАО "Черкассыоблэнерго" был наложен штраф в размере 255 тыс. грн за несоблюдение законодательства, регулирующего функционирование рынка электрической энергии и нарушения Лицензионных условий по распределению электрической энергии", – сказано в сообщении.

Кроме того, НКРЭКУ обязала "Черкассыоблэнерго" привести свои действия в отношении потребителя в соответствии с требованиями Кодекса систем распределения путем предоставления услуги по стандартному присоединению к электрическим сетям, о чем компания должна уведомить регулятора до 15 апреля.

Государству в лице ФГИ принадлежит 46% акций ПАО "Черкассыоблэнерго", ЧАО "УкрЭСКО" – 25% акций, КУА"Сварог Эссет Менеджмент" Константина Григоришина – 24% акций.

"Черкассыоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Черкасской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.