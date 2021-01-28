Нацкомиссия оштрафовала облэнерго за нарушение сроков присоединения к сетям
Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 27 января.
В ведомстве уточнили, что основанием для проверки энергокомпании стали, в частности, обращения заказчиков услуг по присоединению на несвоевременное предоставление лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии.
"По результатам проверки НКРЭКУ на ПАО "Черкассыоблэнерго" был наложен штраф в размере 255 тыс. грн за несоблюдение законодательства, регулирующего функционирование рынка электрической энергии и нарушения Лицензионных условий по распределению электрической энергии", – сказано в сообщении.
Кроме того, НКРЭКУ обязала "Черкассыоблэнерго" привести свои действия в отношении потребителя в соответствии с требованиями Кодекса систем распределения путем предоставления услуги по стандартному присоединению к электрическим сетям, о чем компания должна уведомить регулятора до 15 апреля.
Государству в лице ФГИ принадлежит 46% акций ПАО "Черкассыоблэнерго", ЧАО "УкрЭСКО" – 25% акций, КУА"Сварог Эссет Менеджмент" Константина Григоришина – 24% акций.
"Черкассыоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Черкасской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.