Суд наложил арест на готовившийся к продаже торговый центр "Приватбанка" в Днепре

Суд в Днепре по иску компании "Миссия-1" наложил арест на торговый центр "Приозерный", который "Приватбанк" планировал продать на аукционе.

Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в Facebook.

"Только что прилетел очередной "подарок" из суда в Днепре: по иску компании с громким названием "Миссия-1", наложен арест на торговый центр "Приозерный", который "Приватбанк" планировал продать на аукционе", – написал Сульжик.

Он отметил, что этот иск очень похож на препятствование продаже гостиницы "Мир" в Киеве и главного здания офиса "Приватбанка" в Днепре, которые также были поставлены на баланс бывшими собственниками "Приватбанка" в 2016 году.

"Бывшие топ-менеджеры, которые по халатности или специально оформили эти документы таким образом, чтобы создать благоприятную почву для подобных оспариваний, ни в чем не виноваты! Прокуратура не видит причин, чтобы объявить им подозрения", – указал он.

Помимо этого, член набсовета выразил подозрения в том, что некоторые документы, которые предъявляются в суде от "Приватбанка" 2016 года, были подписаны совсем недавно.

"Приватбанк" в январе 2021 года выставил на аукцион в системе EP Liquid торговый центр "Приозерный" в Днепре площадью 32,4 тыс. кв. м и прилегающие 12 земельных участков общей площадью 3,64 тыс. кв. м. по стартовой цене 518 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года "Приватбанк" по размеру общих активов занимал 1 место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.