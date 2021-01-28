Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3087-д с поправками в редакции парламентского комитета во втором чтении проголосовали 242 народных депутата.

Законом предусматривается создание Бюро экономической безопасности в качестве центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности будет расследовать дела о совершении уголовных преступлений на основании обращений от Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, органов государственного финансового контроля, налоговых и таможенных органов, а также других государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства.

Также законом устанавливается, что со дня вступления его в силу, налоговая милиция будет лишена полномочий, определенных в Налоговом кодексе.

Кроме того, предусмотрены изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которым спецподразделения Службы безопасности Украины лишаются функций расследования преступлений, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.

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Как сообщалось, 3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступления и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь нынешняя численность сотрудников налоговой милиции составляет 4,6 тыс.

В то же время в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.