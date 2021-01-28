Мининфраструктуры хочет привлечь кредит ЕИБ для восстановления сети железных дорог на Луганщине

Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк договорились обсудить возможность реализации проекта по строительству железнодорожных линий в Луганской области с их последующей электрификацией.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам проведенной 28 января онлайн-встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном.

"Стороны договорились рассмотреть возможность подготовки к реализации нового проекта по строительству железнодорожных линий на Луганщине с их последующей электрификацией", – сказано в сообщении.

Напомним, после оккупации части территории области, северные и центральные районы Луганщины на подконтрольной территории оказались отрезаны от железнодорожной сети Украины.

Мининфраструктуры и ЕИБ также обсудили дальнейшее сотрудничество по реализации ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте, в частности:

строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя;

строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов в Львовской и Ривненской областях, а также близ Тернополя;

развертывание интеллектуальных транспортных систем (ITS) для управления и контроля за транспортом.

Кроме этого, Криклий сообщил о намерениях министерства популяризировать экологические виды транспорта в Украине, в частности создать современную инфраструктуру для электромобилей.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество по проекту строительства Киевской окружной дороги и автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, обновление подвижного состава "Укрзализныци", развитие внутренних водных путей, модернизацию судоходных шлюзов на Днепре и создание современной речной информационной службы.

Глава Мининфраструктуры при этом подтвердил готовность украинской стороны подписать соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО по проекту электрификации железнодорожной линии "Ковель-Ягодин-госграница".