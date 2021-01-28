Авиакомпании МАУ и SkyUp объявили о возобновлении полетов в Грузию

Авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp планируют возобновить выполнение регулярных рейсов в Грузию.

Как сообщает пресс-служба МАУ, рейсы в Тбилиси планируется возобновить с 31 января.

Согласно информации в системе бронирования SkyUp, первый рейс Киев-Тбилиси состоится 4 февраля.

В МАУ отмечают, что в Грузии продолжают действовать карантинные ограничения (закрыты рестораны и кафе, общественный транспорт не работает на выходных). При этом перед вылетом в Грузию нужно заполнить специальную форму, а также иметь результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.

Как сообщалось, правительство Грузии с 1 февраля снимет ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.