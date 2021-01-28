Рада одобрила ликвидацию спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией

Верховная Рада планирует ликвидировать специальные подразделения Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также снять со спецслужбы функции досудебного расследования путем постепенной передачи их в Государственное бюро расследований.

Принятие соответствующего законопроекта №3196-д "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ" в первом чтении поддержали 285 народных депутатов на пленарном заседании 28 января, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает исключить СБУ из закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". Таким образом, будут ликвидированы специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Вместе с тем, в проекте закона предусмотрена возможность противодействия организованной и транснациональной преступности с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине.

Также законопроект определяет существенное ограничение правоохранительной функции СБУ. Предусматривается постепенная (до 2024 года) передача функции досудебного расследования в ГБР.

Законопроект содержит определение статуса СБУ, согласно которому она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины. При этом, согласно законопроекту, СБУ входит в состав сил безопасности сектора безопасности и обороны, подчинена президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде.

Вместе с тем законопроект предлагает значительно усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности СБУ, а также расширить ее полномочия по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины.

Кроме этого, законопроект разграничивает контрразведывательную и оперативно-розыскную виды деятельности Службы. В связи с этим авторы проекта акта предлагают исключить из закона "Об оперативно-розыскной деятельности" контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических действий.

Законопроект также предлагает определить многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности (предложение, официальное предостережение, представление СБУ). В частности, законопроект предусматривает расширение возможности превентивных действий Службы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О государственной тайне", "О телевидении и радиовещании" и в Избирательный кодекс Украины.

Кроме этого, проект определяет механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Кроме того, законопроект предусматривает поэтапное сокращение штатной численности, определяет новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения, увеличение которого будет осуществляться поэтапно. Также предусмотрена частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

Авторы законопроекта считают, что этот законодательный акт должен заменить законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины", которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.