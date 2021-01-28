Власти Хмельницкой области отдали 480 миллионов на ремонт дорог в обход тендеров

Госпредприятие "Хмельницкая областная служба местных автодорог", находящееся в подчинении Хмельницкой ОГА, 22 декабря подписало договор с ГП "Хмельницкий облавтодор" на эксплуатационное содержание местных дорог в 2021-2022 годах стоимостью 479,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказчик провел закупку без открытых торгов по переговорной процедуре из-за "отсутствия конкуренции".

Одним из оснований проведения переговорной процедуры заказчик назвал необходимость содержания дорог, имеющих оборонное значение, для чего компании-участники должны иметь доступ к государственной тайне. А поскольку такой доступ есть только у облавтодоров, провести открытые торги якобы невозможно. При этом самого перечня дорог, которые нужно содержать, в описании самой закупки заказчик не предоставил.

Директором "Хмельницкого облавтодора" является Анатолий Дячук.