Кабмин разрешил оплачивать перелеты Зеленского и Шмыгаля авансом

Кабинет министров разрешил оплачивать выполнение литерных (высокой важности) авиарейсов авансов.

Соответствующие изменения предусмотрены постановление Кабмина от 27 января 2021 года, обратило внимание Интерфакс-Украина.

Постановлением, в частности, разрешается проведение предварительной оплаты для обеспечения организации и выполнения литерных авиационных рейсов.

"Это больше связано с самой логикой авансирования, ведь Минфин все заблокировал, и теперь много проблем. Сейчас возвращаем здравый смысл. У нас с прошлого года все авансы заморозили", – прокомментировал решение Кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее правительство постановлением №1198 от 2 декабря 2020 года запретило на период действия карантина осуществление распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, кроме ряда отдельно прописанных случаев, касающихся в том числе закупок периодики, почтовых услуг, средств и услуг для противоэпидемических мероприятий, закупки высокотехнологических протезов, производства фильмов, ряда товаров, работ и услуг для удовлетворения нужд национальной безопасности и обороны и т.п.

Литерные рейсы – условное название рейсов высокой важности, перевозящих ценные грузы или именитых персон (чаще всего– первых лиц государства). При полете литерный борт обладает наивысшим приоритетом: движение других рейсов (номерных) ограничивается в зоне движения литерного.



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Как сообщалось, в январе-октябре 2020 года Государственное управление делами (ГУД) и Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказали государственному авиационному предприятию "Украина" услуги нерегулярных авиаперевозок делегаций во главе с президентом и премьер-министром на общую сумму 67,62 млн грн.

Контракт между ГУД и авиапредприятия "Украина" предусматривает, что перелеты делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским обойдутся в 55,67 млн грн. Из них 44,07 млн грн заложено на международные перелеты и 11,55 млн за перелеты президента внутри страны.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.