"Укрзализныця" заявила об экономии 1 миллиарда на закупках топлива

"Укрзализныця" в 2020 году провела успешные прозрачные аукционы по закупке 250 тыс. тонн дизельного топлива общей ожидаемой стоимостью 5,94 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, благодаря конкурентным процедурам закупки фактическая стоимость дизеля по итогам аукционов составила 4,99 млрд грн. Следовательно, экономия относительно ожидаемой стоимости составляла около 950 млн грн, или 16% от первоначальной стоимости.

В целом филиалом "Центр обеспечения производства" в течение 2020 года были объявлены около 700 закупок. По результатам закупочной кампании было заключено 470 договоров на сумму 8,46 млрд грн. Экономия ресурсов по успешным торгам составила 1,24 млрд грн.

В компании напомнили, что "Укрзализныця" закупает дизельное топливо по рамочному соглашению с поставщиками, механизм которого построен на применении котировок Platts с учетом курсов валют, позволяет "Укрзализныце" получать справедливую цену при колебаниях мировых цен на нефтепродукты и, как следствие, закупать дизельное топливо максимально выгодно и прозрачно. При этом широкий круг поставщиков делает невозможным установление монополии на поставку.