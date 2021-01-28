В Офисе президента не видят оснований для отставки правительства Шмыгаля, – Ермак

О глобальных кадровых изменениях в правительстве в настоящее время речь не идет.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью изданию "НВ", передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль, – ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", – сказал Ермак.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет.

При этом Верховная Рада 28 января повторно отказалась поддержать представление Шмыгаля о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За назначение Витренко проголосовали только 177 депутатов от президентской партии "Слуга народа".