Профильный комитет Рады поддержал законопроект о реформировании ГФРР

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал разработанный Минрегионом законопроект о реформировании Государственного фонда регионального развития, а также обратился в Комитет по вопросам бюджета, чтобы он как можно скорее рассмотрел этот документ на своем заседании.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

Законопроект, в частности, определяет, что ГФРР должен быть главным инвестиционным инструментом правительства и на него должно быть направлено не менее 3% прогнозируемого дохода госбюджета.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств государственного фонда регионального развития". Осенью его поддержало правительство и направило в парламент.

"Минрегион продолжает реформировать ГФРР в контексте реформирования государственной региональной политики, а также внедрения новых подходов к финансированию проектов. Мы отходим от дотаций в "твердую" инфраструктуру и переходим к инвестициям в комплексные проекты, в том числе проекты регионального развития, которые обеспечат создание новых рабочих мест и добавленную стоимость", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Законопроектом предлагается:

постепенно увеличить объем государственного фонда регионального развития с 2022 года - до не менее 2%, а с 2023 года - не менее 3% прогнозного объема доходов общего фонда проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий бюджетный период;

обеспечить прогнозируемость процесса определения объема ГФРР;

ввести открытую конкуренцию между проектами, которые подаются на финансирование за счет ГФРР (финансирование только через прозрачные конкурсные процедуры при условии доказанной экономической или социальной эффективности);

направить средства ГФРР исключительно на реализацию Государственной стратегии регионального развития и региональных стратегий развития;

отменить большинство квот распределения средств ГФРР;

ввести новые прозрачные порядки отбора проектов и программ регионального развития, которые могут финансироваться за счет средств ГФРР, в частности, через онлайн-платформу;

предоставить возможность привлекать дополнительные средства в ГФРР за счет программ помощи ЕС, доноров, МФО.

"Минрегион считает целесообразным финансирование проектов регионального развития только в случае их соответствия Государственной стратегии регионального развития (50% ГФРР) или региональным стратегиям развития (30% ГФРР). Также в контексте завершения административно-территориальной реформы Минрегион предлагает направить часть средств ГФРР на поддержание инфраструктуры в сельской местности территориальных общин (20% ГФРР)", - прокомментировал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

Ожидается, что законопроект о реформировании ГФРР будет принят парламентом в первом полугодии этого года.