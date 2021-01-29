Кабмин поручил назначить новых руководителей Госрезерва и Госгеокадастра без конкурса

Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить глав Государственного агентства резерва и Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №63-р и №65-р от 27 января обнародованы на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документах, решение принято по предложению самого Петрашко.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Кабинет министров уволил Романа Лещенко с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с избранием его министром аграрной политики.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров уже дважды поручал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва по итогам собеседования. Однако, согласно информации на сайте Горезерва, сейчас должности главы ведомства и его первого заместителя до сих пор вакантны.

Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.