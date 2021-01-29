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Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" (обновлено)

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Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" (обновлено)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января, которым введены санкции против китайской компании Skyrizon.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства и вступил в силу.

Как следует из документа, указанным решением СНБО внесены изменения в принятое ранее решение СНБО от 14 декабря 2020 года, которое не было опубликовано.

Согласно опубликованному решению Совет нацбезопасности от 28 января, предыдущее решение СНБО от 14 декабря 2020 года и приложения к нему изложены в новой редакции. Часть документа засекречена. Из опубликованной части следует, что речь идет о введении по предложению СБУ персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц. 

Согласно опубликованным днем в пятницу приложениям к решению СНБО, санкции введены в отношении компаний и физлиц, связанных с покупкой ПАО "Мотор Сич".

В частности, в санкционный список внесены две китайские компании – Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Санкции в отношении этих компаний введены сроком на три года, они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также полный запрет совершения сделок с ценными бумагами.

Кроме того, указанным компания запрещено увеличивать уставный капитал предприятий, в которых им принадлежит свыше 10%.
Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, и другие санкции.

Кроме того, санкции введены в отношении гражданина КНР Ван Цзина. К нему сроком на три года применены: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и запрет на совершение сделок с ценными бумагами, отказ в предоставлении и отмене виз.

Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных этим решением.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Анатолий, а где вы увидели "кидок"?!..
    если называть вещи своими именами, то китайцы "сами укусили себя за свой член"!..
    а теперь расшифрую: китайцы и Богуслаев в наглую и без предварительного согласования с АнтиМонопольником, решили купить/продать акции стратегического завода + забрать за бесплатно весь массив технологической информации и компетенции в двигателестроении, которая накоплена на "Мотор Сич" за много десятилетий работы.. и стоит такой завод не 150 млн баксов, а примерно от 4 до 5 млрд баксов..
    Кетайцы рассчитывали на коррумпированность наших чиновников, тихо протащить этот вопрос через Банковую и формально через Антимонопольник, и таким образом незаконно легализовать свое приобретение, а затем сменить менеджмент завода и за пару лет убить завод..
    Но тут вмешался Госдеп и СБУ, и в итоге, "кетайцы сами укусили себя за член", потому что, нужно сначала получать разрешение в Антимонопольнике на концентрацию пакета акций, и только получив разрешение, можно уже заключать сделку купли/продажи акций..
    Напомню, такую же схему провернул Дерипаска в Харькове с "ХТЗ" (кацапы купили завод, а затем остановили его, уволили всех людей, и начали демонтаж оборудования.. и тут вмешалась СБУ и директор завода ушел в бега и "около 4х лет прятался в Рашке)..
    и знаете, что самое интересно?!.. в этом деле тоже торчат уши Ярославского..
    поэтому, наказать кетайцев и Ярославского это святое!
  • Шрек Баблокат
    это не полное решение!..
    нужны еще жесткие санкции против Ярославского, и юридической фирмы "Арцингер", которые топят за кетайцев, а по сути, занимаются проведением подрывной деятельности (в форме юридическо-информационно-организационно-диверсионных спецопераций), в интересах иностранного государства и в ущерб национальным интересам Украины..
  • Terminus Est
    Такие инвесторы не нужны. Пусть идут лесом. Нефиг кетайцев вооружать.
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