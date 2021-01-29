Украина и Молдова начали пересмотр договора о свободной торговле

Украина и Молдова начали подготовку проекта межправительственного Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле и согласовали ряд его положений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам первого раунда соответствующих переговоров, состоявшихся 28 января.

"Переговоры начаты с целью применения в торговых отношениях между Украиной и Республикой Молдова положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – уточнили в министерстве.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщалось, ,Украина стала полноправным участником Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения с 1 февраля 2018 года, а с начала 2019 года начала применять положения конвенции.

Конвенция Пан-Евро-Мед – это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также этих стран между собой.

Участие в конвенции Пан-Евро-Мед позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли или в странах Средиземноморья, а готовую продукцию экспортировать в ЕС, сохраняя статус преференциального происхождения – ввозить товары по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

Участие Украины в Конвенции позволит расширить присутствие наших товаров на рынках многих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.