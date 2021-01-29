Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи

Министерство здравоохранения повысило предельно допустимые нормы электромагнитного излучения для развития мобильной связи и скоростного интернета.

Соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу, сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

Документом повышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля для радиотехнического оборудования, работающего в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот, с 10 до 100 мкВт/см2.

"Повышенные нормы позволят увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь улучшит уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличит радиус действия базовых станций, то есть расширит покрытие", – отмечают в Минцифры.

Кроме того, ожидается, что повышение норм позволит добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Минцифры, ссылаясь на собственное исследование, заявляет, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья. При этом в министерстве считают, что новые нормы все еще гораздо жестче, чем в большинстве стране Европы или Америки.

"Цель Министерства цифровой трансформации до 2024 года – обеспечить доступ к широкополосному интернету 95% населения. Доступный интернет для нас важен, поскольку благодаря ему Минцифры сможет внедрять цифровую трансформацию Украины, создавать удобные услуги", – подчеркивают в министерстве.