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Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи

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Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи
Министерство здравоохранения повысило предельно допустимые нормы электромагнитного излучения для развития мобильной связи и скоростного интернета.

Соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу, сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

Документом повышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля для радиотехнического оборудования, работающего в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот, с 10 до 100 мкВт/см2.

"Повышенные нормы позволят увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь улучшит уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличит радиус действия базовых станций, то есть расширит покрытие", – отмечают в Минцифры.

Кроме того, ожидается, что повышение норм позволит добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Минцифры, ссылаясь на собственное исследование, заявляет, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья. При этом в министерстве считают, что новые нормы все еще гораздо жестче, чем в большинстве стране Европы или Америки.

"Цель Министерства цифровой трансформации до 2024 года – обеспечить доступ к широкополосному интернету 95% населения. Доступный интернет для нас важен, поскольку благодаря ему Минцифры сможет внедрять цифровую трансформацию Украины, создавать удобные услуги", – подчеркивают в министерстве.

Топ коментарі

  • Гонта Київський
    ЗЕбільна сволота робить все для того, шоб винищити українців. Але все це відбувається виключно тому, що стадо баранів, яке проживає поки що на українській землі, їм дозвдляє це робити.
  • Анна Турчинова
    А що скажуть на це вчені-медики? Чи було проведено хоч одне дослідження, що показало б безпеку таких дій?
  • Майкл Дорси
    Заметьте, серьезнейший вопрос, касающийся здоровья миллионов украинской нации принимается как бы между прочим, без обсуждения, без пристального внимания общественности. Как же нами манипулирует власть! Теперь, пользуясь этим постановлением, операторы будут без оглядки на мнение людей ставить свои вышки где хочешь и как хочешь.
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