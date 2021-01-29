ОАСК отказался восстановить Нефьодова на должности главы Таможенной службы

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) по итогам рассмотрения дела по существу отклонил иск Максима Нефьодова о возобновлении его на должности руководителя Государственной таможенной службы.

Как сообщает пресс-служба суда, дело рассматривалось с мая 2020 года.

"Решением суда от 28 января 2021г истцу – Максиму Нефьодову, было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом министров Украины процедуры при увольнении истца с должности", – сказано в сообщении.

В суде напомнили, что истец просил признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020г "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича от должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просил восстановить его на должности.

Также, истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля 2020 года уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".