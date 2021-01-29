Украина не будет регистрировать российскую вакцину "Спутник", – Степанов

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – сказал министр.

Кроме того, Степанов призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19.

"Представители одной из политических сил заявили, что шансы на своевременное начало вакцинации призрачные. Хочу вам сказать, что все это просто очередной "хайп". Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021-го, так и будет", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что на первом этапе вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине будут привиты прочти 367,5 тыс. человек.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.