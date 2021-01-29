Связанная с ВЭБ.РФ компания готовится забрать "Крымский титан" Фирташа за долги

Арбитражный суд оккупированного Крыма принял к производству иск конкурсного управляющего инвесткомпании "КапиталЮгИнвест" (КЮИ, Москва) к Ukrainian Chemical Products (Киев) и ООО "Титановые инвестиции" (Москва, управляет заводом "Крымский титан") на общую сумму порядка 22,69 млрд рублей.

Согласно материалам оккупационного суда, предварительное судебное заседание по делу назначено 8 апреля 2021 года, предает Интерфакс-Украина.

Указывается, что КЮИ, в частности, просит суд взыскать солидарно с ЧАО "Юкрениан кемикал продактс" и ООО "Титановые инвестиции" задолженность в размере $306,84 млн (по курсу рубля на момент исполнения обязательства), а также обратить взыскание на недвижимое имущество в Армянске (Крым), как залог по договору ипотеки 2013 года.

Речь идет о заводе "Крымский титан", в том числе о комплексе зданий цехов "Титан-1" и "Титан-2" (здесь химпредприятие производит свой основной продукт – диоксид титана) и цехе концентрации серной кислоты и цветных пигментов.

Назначенный оккупационными властями суд решил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, созданное оккупационными властями Крыма АНО "Фонд защиты вкладчиков" и украинский "Проминвестбанк".

Российская фирма "КапиталЮгИнвест" с октября находится в стадии ликвидации по заявлению ВЭБа, ее долг перед российской корпорацией составляет более 8,1 млрд рублей.

Как писал Finbalance, "КапиталЮгИнвест" имеет и другие связи с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ (ранее - "Внешэкономбанк") ее дочерним "Проинвестбанком".

По данным российского госреестра юрлиц, основателем и гендиректором этой компании является Денис Новиков. Лицо с таким же именем и фамилией фигурировало в официальных сообщениях как начальник управления обеспечения корпоративного контроля департамента корпоративного контроля российской госкорпорации "Внешэкономбанк".

Ее дочерний "Проминвестбанк" в последние годы активно переуступал "КапиталЮгИнвесту" права требования по кредитам к украинским заемщикам, залоги по которым могут находиться в оккупированном Крыму.

В частности, по данным следователей СБУ, "Проминвестбанк" передал для ООО "КапиталЮгИнвест" с дисконтом с дисконтом около 90% в т.ч. права требования к компаниям в сфере солнечной энергетиеи, которые связывали с Клюевым.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрировано в 2014 году. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан". Теперь химпредприятие называется Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Титановые инвестиции" принадлежат кипрской Letan Investments Limited (информация из ЕГРЮЛ по данным на июль 2014 года). Letan Investments известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".

Бывшее ЧАО "Крымский титан" в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, а позднее Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

Как сообщалось, активы Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму 100 млрд руб. ($1,36 млрд) и акции химических предприятий в Украине, находятся в залоге у российского Фонда промышленных активов, свидетельствут отчетность фонда за 2019 год. Фонд был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ для управления проблемными активами.