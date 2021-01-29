Минэнерго готовит еще один меморандум о майнинге биткоина на государственных АЭС

Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и компания Hotmine.io договорились подписать меморандум о сотрудничестве по проекту создания "станций" для майнинга криптовалют на базе атомных электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам встречи заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровизации и цифровых трансформаций Евгения Владимирова и представителей НАЭК "Энергоатом" с основателями компания Hotmine.io – разработчика оборудования для майнинга.

Согласно сообщению, стороны обсудили возможности и перспективы сооружения "станции цифровой энергии", которая сможет загружать мощности АЭС и использовать в том числе и для майнинга криптовалют.

"Идея создания дата-центра на базе атомной электростанции, безусловно, заслуживает внимания, ведь украинская ОЭС имеет незадействованные базовые мощности. Устойчивая нагрузка на атомные энергоблоки могла бы принести и дополнительный доход государственному "Энергоатома", и дать возможность работать бизнесу", – отметил Владимиров.

Чиновник уточнил, что для этого еще нужно решить вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности подобных дата-центров, провести исследования и расчеты электроэнергии, необходимой для работы "станций цифровой энергии".

Согласно справке Минэнерго, Hotmine – научно-производственная компания, которая специализируется на R&D, разработке оборудования для майнинга, проектировании, построении и обслуживании центров обработки данных.

Согласно данным на странице Hotmine в сети Facebook, в последнее время компания продвигала идею создания бытовых приборов, которые использовали бы тепло, выделяющееся в процессе нагревания оборудования при майнинге криптовалют. В частности, фирма предлагала конверторы-майнеры для обогрева помещений.

Впрочем, такая техника потребляет гораздо больше электроэнергии, чем обычный обогреватель, поэтому компания предлагала лоббировать для своих клиентов отдельные льготные тарифы на электроэнергию.

Как сообщалось, ранее Минэнерго уже подписало несколько меморандумов о создании дата-центров для майнинга на государственных АЭС.

Более того, Ривненская АЭС уже заказала выполнение проектных работ для строительства центра обработки данных на территории атомной станции за 8,92 млн грн.