"Ощадбанк" увеличил прибыль в 11 раз

По предварительным данным, государственный "Ощадбанк" по итогам работы в 2020 году получил 2,8 млрд грн чистой прибыли, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019 году (255 млн грн).

Как сообщает пресс-служба банка, чистый процентный доход в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,5 млрд грн (на 45,4%) и составил около 8 млрд грн.

"Это произошло в основном за счет уменьшения процентных расходов вследствие удешевления фондирования", – отмечается в сообщении.

Чистый комиссионный доход банка увеличился на 18,1% и составил почти 5 млрд грн, в основном за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.

Прирост депозитного портфеля банка в 2020 году составил более 9 млрд грн (10%), из них по депозитам физических лиц – 4,9 млрд грн, по депозитам субъектов хозяйствования – 4,3 млрд грн. В то же время кредитный портфель за год уменьшился на 3% – до 63,2 млрд грн.

"В отчетном году "Ощадбанк" продолжил работу по уменьшению объемов проблемной задолженности: уровень неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился с 49% до 24%. В течение года удалось реструктуризировать кредитов на общую сумму 16,4 млрд грн. В делах по неработающим кредитам суды вынесли вердикты в пользу "Ощадбанка" на сумму 3,9 млрд грн, из которых банку удалось вернуть 2,8 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Ощадбанк" в первом полугодии 2020 года списал за счет сформированного резерва 25 млрд грн основной части задолженности заемщиков, "которая возникла в результате аннексии АР Крым". В частности, речь идет о кредитах, выданных компаниям братьев Клюевых во время президентства Виктора Януковича.