Рада направила 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в приложение №3 закона "О Государственном бюджете на 2021 год" относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4672 за основу проголосовали 311 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 310 нардепов.

Кроме того, 310 депутатов поддержали предложение поручил спикеру Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон.

Необходимость принятия проекта в пояснительной записке объясняется тем, что с 1 января 2021 года установлен единый тариф на электроэнергию i отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

"Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию", – отмечается в документе.

Законом предложено ввести новую бюджетную программу для выплаты компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию для населения, которое использует электроэнергию для отопления, а также для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

На финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.



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Как сообщалось, 27 января Кабинет министров уже принял постановление о компенсациях повышения тарифа на электроэнергию для населения, которое использует электроотопление, в первом квартале 2021 года. На эти цели планируется направить 1,4 млрд грн за счет средств, предусмотренных в госбюджете на преодоление последствий пандемии коронавируса, но это решение еще должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.