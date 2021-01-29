АМКУ согласовал смену собственника Днепровского меткомбината ИСД

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" на приобретение целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания Комитета, которое состоялось 28 января.

"Предоставлено разрешение ООО "Оптимал Трейд" (Киев, Украина.) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса ПАО "ДМК" (Каменское, Днепропетровская область)", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8,18 млрд грн. В последние годы "Метинвест" Рината Ахметова структурировал сделку по покупке активов группы "Донецксталь".



Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd. Человек с такими же ФИО известен как бывший многолетний топ-менеджер в компаниях Ахметова.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года открыл производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината" (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".