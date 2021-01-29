Кабмин за год выдал гарантии "Укравтодору" по кредитам на 20 миллиардов

Кабинет министров в 2020 году предоставил Агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") государственные гарантии на 23,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства о предоставленных в январе-декабре 2020 года госгарантиях, передает Интерфакс-Украина.

В частности, "Укравтодор" 28 апреля 2020 года получил госгарантию на 19,27 млрд грн (с допгарантированием процентного дохода), 18 декабря – на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн (все три – с допгарантированием всех платежных обязательств).

Согласно данным об общей сумме государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре.

Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.

Кроме этого в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре – пятилетние на 2 млрд грн.

По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил государственный "Укрэксимбанк": на 5,78 млрд под 10,5% на один год, 5,08 млрд под 9,99% на два года и 2,87 млрд под 9,99% на три года.

В декабре 2020 года госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка", а также 2,25 млрд от "Ощадбанка".

Как сообщалось, ранее глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявлял о планах привлечь кредиты для ремонта дорог под госгарантии в 2021 году на сумму около 20 млрд грн.



