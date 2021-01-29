Экологическая инспекция анонсировала проверку Южного ГОКа Ахметова

Государственная экологическая инспекция 8 февраля осуществит проверку АО "Южный горно-обогатительный комбинат" в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный во время приема граждан в Кривом Роге, передает пресс-служба ведомства.

"Госэкоинспекцией утвержден план проверок на 2021 год. В частности, уже 8 февраля наши инспекторы выходят на контроль соблюдения природоохранного законодательства на Южном ГОКе", – отметил Малеваный.

По словам чиновника, проверкам крупных промышленных предприятий в Офисе ГЭИ в Кривом Роге будет уделяться особое внимание.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.