52 тысячи жителей Черниговской области используют Viber-бот для расчетов за газ

Среди всего перечня онлайн-сервисов, которые предлагает своим клиентам АО "Черниговгаз", наибольшей популярностью пользуются личный кабинет на сайте 104.ua и Viber-бот 7104.

Как сообщает пресс-служба компания, сейчас Viber-бот 7104 уже используют 52 тысячи клиентов "Черниговгаза".

Viber-бот 7104 – это собственная разработка для клиентов группы компаний РГК, которая позволяет существенно оптимизировать обслуживание потребителей газа, обеспечивает его высокую скорость и качество.

Кроме передачи показателей, в вайбер-боте можно просматривать текущее состояние расчетов, историю выплат и показателей счетчиков, а также загружать квитанции за распределение газа и газ и оплатить их где угодно и в любое время.

"В личном кабинете можно сейчас регистрировать до 25 лицевых счетов. Это позволяет следить за лицевым счетом, даже если он зарегистрирован в другом регионе – сверять оплаты, передавать показатели, находить информацию по тарифу на доставку. А в Viber-боте 7104 есть возможность передавать показания счетчика с его фотографией. Это позволяет избежать разногласий в показателях, а также откорректировать, если они возникли", – рассказывает специалист по обслуживанию клиентов "Черниговгаза" Аня Короткая.

Так, если возникают расхождение в показателях, потребителю нужно сразу после того, как он их заметил, написать показатели и загрузить фото счетчика в вайбер-бот 7104, и они будут откорректированы.

Специалисты по обслуживанию клиентов советуют, если есть возможность, добавлять фото счетчика ежемесячно при передаче показателей с 1 по 5 число, чтобы гарантированно избежать разногласий. Вайбер-бот позволяет контролировать до 5 лицевых счетов, поэтому дети могут передавать показатели с фото своих родителей, если у них самих нет такой возможности.

Присоединиться к вайбер-боту можно по ссылке, просканировав QR-код, или перейдя тут же по прямой ссылке.





Напомним: 104.ua – это единственный сервис для потребителей природного газа в Украине, возможности которого обеспечили 100 млн контактов с клиентами.

Наиболее популярными онлайн услуги: "Личный кабинет", который обслуживает 2,8 млн клиентов ежемесячно, "104 Бизнес онлайн" – сервис для бизнеса, мобильные приложения "104 Mobile" и "104 Mobile Light", "Viber-bot 7104ua" и "Telegram 7104ua".

Контакт-центр 104.ua обеспечивает 45 млн контактов с клиентами в год. Сервис 104.ua включает в себя также сеть из 120 центров обслуживания клиентов "104.ua клиентское пространство" в 16 областях. Центры ежегодно обслуживают 5 млн клиентов.