Итоги недели: Бюро экономической безопасности, борьба за активы ИСД и неудача Витренко

Главные новости экономики за неделю 25 - 29 января.

ФИНАНСЫ

МВФ продлил сроки работы своей миссии в Украине

Работа миссии Международного валютного фонда в Украине продолжена на 7-10 дней, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Глава Минфина отметил, что на ход переговоров повлияло в том числе решение правительства установить предельные цены на газ для населения.

Минфин подписал договор о вхождении IFC в капитал "Укргазбанка"

В рамках сделки Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит "Укргазбанку" 30 млн евро кредита с возможностью конвертации в долю в капитале банка в размере до 20%. Подготовка этого договора заняла больше трех лет, а сроки его подписания неоднократно переносились.

Нацбанк утвердил новые требования к банковским договорам

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам, обязав раскрывать полную информацию об услугах и их стоимости. Кроме того, банкам запрещено без ведома потребителя менять условия договора.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа, снизив ставки

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн, снизив ставки по шестимесячным облигациям. Значительную часть ОВГЗ выкупили иностранные инвесторы.

Нацбанк отказался от интервенций на межбанке вторую неделю подряд

Национальный банк за неделю с 25 по 29 января не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее. Тем временем, курс гривни несколько укрепился – с 28,1648 грн/$ в начале недели до 28,1324 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 29 января.

Госдолг вырос за месяц на $6 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд, сообщило Министерство финансов.

Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда

По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму $3,7 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее, сообщили в Нацбанке Украины.

Реальная зарплата за год выросла на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в прошлом году возросла на 10,1%, сообщил Госстат. Средняя номинальная зарплата в прошлом году выросла на 18,3% и достигла 14 179 грн в декабре 2020 года.

Нацбанк зафиксировал самый высокий рост депозитов населения в гривне за 10 лет

Гривневые вклады населения в банках выросли в 2020 году на 26,4%, продемонстрировав самые высокие темпы прироста с 2010 года, отмечает НБУ. При этом валютные вклады населения выросли только на 2,2% из-за падения ставок. В целом депозитный портфель банков в гривне в 2020 году вырос на 30,7%.

Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда

По состоянию на 1 января в обращении находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года, сообщили в НБУ. В частности, за последних два месяца в обороте появилось новых банкнот номиналом 1000 грн на сумму более 65 миллиардов.

Дефицит госбюджета в прошлом году оказался на 83 миллиарда меньше плана

По данным Госказначейства, дефицит госбюджета в 2020 году составил 217,1 млрд грн при плане в 300,55 млрд грн. В целом расходы госбюджета в прошлом году составили 1,29 трлн грн при плане в 1,36 трлн грн, доходы составили 1,08 трлн грн при плане в 1,067 трлн грн.

В Счетной палате отметили, что план доходов госбюджета на 2020 год был перевыполнен на 9 млрд грн, однако его расходы оказались меньше плана на 67 млрд грн. В частности, расходы по программам Минздрава оказались меньше запланированных на 10,5 млрд грн (7,7%).

"Приватбанк" сократил прибыль до 25 миллиардов

Государственный "Приватбанк", по предварительным результатам работы в 2020 году, получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка сына Януковича

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР) Александра Януковича в связи с завершением его ликвидации. Ранее менеджеры Януковича с помощью судов смогли вывести из ВБР по меньшей мере 1,7 млрд грн через счета в банке Петра Порошенко.

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером

Верховная Рада во второй раз отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 204 народных депутата. Ранее Витренко говорил, что в случае отказа депутатов поддержать его назначение, он вернется в частный бизнес.

Кабмин принял постановление о запуске льготной ипотеки под 7% годовых

Льготные ипотечные кредиты будут выдавать черед банки-партнеры Фонда развития предпринимательства. Процентная ставка по ним составит 7% годовых, срок кредита – 20 лет, первый взнос – 15% стоимости ипотеки, максимальная сумма кредита – 2 млн грн.

В свою очередь Нацбанк упростил оценку кредитного риска по ипотеке для банков, а также разрешил учитывать доходы членов семьи должника-физлица при оценке его финансового состояния при выдаче ипотечных кредитов.

Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против группы компаний Skyrizon, которая вместе с Александром Ярославским пытается оформить покупку контрольного пакета акций "Мотор Сичи". Ранее США внесли Skyrizon в перечень китайских компаний, представляющих угрозу нацбезопасности.

Кабмин введет карантинные ограничения по регионам, – Шмыгаль

После окончания локдауна Кабинет министров будет вводить карантинные ограничения для отдельных регионов в рамках "адаптивного карантина", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Пока что решение не принято, ведь по данным Минздрава сейчас все регионы оказались бы в "красной зоне".

Кабмин выделил 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров установил на первый квартал 2020 года компенсацию для населения, которое использует электроотопление и пострадало от отмены льготного тарифа. Верховная Рада выделила на эти цели 1,4 млрд грн за счет сокращения расходов госбюджета на выплату льгот и жилищных субсидий.

Власти Киева определили компанию для достройки жилых комплексов "Аркады"

Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group. При этом власти Киева возьмут на себя "обязательства", которые пока окончательно не определены.

Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи

Министерство здравоохранения повысило предельно допустимые нормы электромагнитного излучения в 10 раз для развития мобильной связи и скоростного интернета. На этом решении настаивало Министерство цифровой трансформации.

Нацбанк предупредил о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США

НБУ предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа"). Сам Дубинский признал, что monobank предложил ему закрыть счет. Кроме того, видеохостинг YouTube удалил канал Дубинского, у которого было 327 тыс. подписчиков.

ЭНЕРГЕТИКА

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" перешли в управление Кабмина

Кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому в управление правительства переданы НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ" и "Нижнеднестровская ГЭС".

В свою очередь документом поручено подготовить передачу ГПВД "Укринтерэнерго" в управление Минэкономики, а НЭК "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператор рынка" – в управление Минэнерго.

Запасы угля на ТЭС упали до исторического минимума, – "Укрэнерго"

Запасы угля на складах ТЭС по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не обеспечивает энергобезопасность страны, заявили в "Укрэнерго".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: Чому Україна залишилась без вугілля посеред зими

Бизнес-партнер друга Медведчука стал крупнейшим импортером дизтоплива в Украину

По итогам 2020 года крупнейшим импортерам дизтоплива в Украину стала компания "Анвитрейд". Она входит в Wexler Group, которая продает в Украине импортное дизтопливо из России, поставляемое фирмой Proton Energy Group S.A. друга Виктора Медведчука Ниссана Моисеева.

Ривненская АЭС потратит 9 миллионов на проект дата-центра для компании по майнтингу биткоинов

Ривненская АЭС заказала выполнение проектных работ для строительства центра обработки данных для майнинга криптовалют на территории атомной станции за 8,92 млн грн.

Тем временем, Минэнерго обяъвило о подготовке еще одного меморандума о майнинге биткоина на государственных АЭС с компанией, которая предлагает использовать конверторы-майнеры для обогрева помещений.

ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" подписало договор с "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн. Таким образом, после возвращения шахт "Добропольеугля" государству, ДТЭК Рината Ахметова продолжит зарабатывать на обогащении их угля.

ТРАНСПОРТ

Компания тестя Насирова получит 4 миллиарда на строительство аэродрома в Днепре

Компания "Альтис-Констракшн" Александра Глимбовского выиграла тендер на строительство нового аэродрома в международном аэропорту города Днепра, предложив выполнить работы за 3,95 млрд грн, что на 30,6% ниже ожидаемой цены (5,69 млрд грн).

КОРПОРАЦИИ

Суд открыл дело о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса"

Суд принял к рассмотрению заявление компании Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". По словам акционера ИСД Сергея Таруты, через люксембургскую компанию контроль над активами корпорации пытается оформить российский "Внешэкономбанк".

Днепровский металлургический комбинат ИСД сменит собственника

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС

Верховный Суд по иску "Приватбанка" снял запрет на возврат банку 247 АЗС, переданных банком до его национализации в лизинг связанным с Игорем Коломойским компаниям. По данным банка, за использование заправок никто не платил, а долг по договорам лизинга превысил 6 млрд грн.

АМКУ разрешил Новинскому оформить собственность на долю Григоришина в "Харьковоблэнерго"

Антимонопольный комитет разрешил Smart Holding Вадима Новинского приобрести более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт". Согласно изменениям в госреестре, Новинский получил акции облэнерго от Константина Григоришина по итогам спора в Лондонском арбитраже на $300 млн.

АМКУ разрешил компании основателя Nemiroff купить агрохолдинг "Росток"

Офшорная компания основателя Nemiroff Якова Грибова сконцентрирует контрольный пакет акций группы аграрных компаний "Росток", которая ранее принадлежала Виктору Купавцеву.

Окружение нардепа Бойко оформляет покупку энергокомпании Левочкиной на Закарпатье

АМКУ разрешил оформить принадлежавшее ранее Юлии Левочкиной ООО "Закарпаттяэнергосбыт" на кипрскую Malaceli Limited, которая уже владеет ООО "Волыньэлектросбыт". Malaceli связана с окружением нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко, который в последнее время переоформляет активы на сына Анатолия.

Связанная с ВЭБ.РФ компания готовится забрать "Крымский титан" Фирташа за долги

Связанная с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ компания подала иск в оккупированном Крыму к предприятиям Дмитрия Фирташа с требованием взыскать с компаний олигарха долг в размере $307 млн, а также недвижимость завода "Крымский титан" в Армянске.

British American Tobacco проиграла суд по делу о штрафе на 80 миллионов

Апелляционный суд отклонил жалобу одной из дочерних компаний British American Tobacco в Украине в деле о штрафе Антимонопольного комитета на 80 млн грн. Другая "дочка" ВАТ еще оспаривает наложенные на нее 448,3 млн грн штрафа, но в целом компания уже рассматривает возможность обращений в арбитраж.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура изменила подозрение по делу Татарова

Офис генпрокурора изменил подозрение по делу, в котором подозрение вручено заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Теперь прокуратура вместо организации взятки обвинила экс-нардепа Максима Микитася, который свидетельствовал против Татарова, в даче заведомо неправдивых показаний

Напомним, ранее при содействии Офиса генпрокурора Татаров избежал ареста по этому делу, а Микитась, который и дал показания на Татарова, с помощью новых обвинений от МВД вернулся в СИЗО. Помощь Татарову в деле также оказал скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.

Апелляционный суд оправдал обвиненного в растрате 500 миллионов топ-менеджера Фирташа

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе оправдательный приговор запорожского суда в отношении экс-директора ЗТМК Владимира Сивака. НАБУ обвиняло топ-менеджера в растрате 492 млн грн, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов.

Руководитель САП возобновил расследование дела "Роттердам+"

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук 25 января принял решение возобновить расследование по так называемому делу "Роттердам+". Однако генпрокурор Ирина Венедиктова упорно отказывается сменить прокурора по делу, который уже дважды его закрывал.

Украинские хакеры похитили из западных банков $2,5 миллиарда

Киберполиция разоблачила группу хакеров из Украины, которые с 2014 года смогли похитить около $2,5 млрд из банков стран Европы и США. Операция проводилась в координации с Евроюстом и Европолом, а также правоохранителями из США и Германии, обыски по делу прошли в восьми странах.