Прибыль "Альфа-Банка Украина" в 2020 году превысила 1,2 миллиарда

Чистая прибыль "Альфа-Банка" (Киев) по итогам 2020 составила 1,21 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба банка, положительную динамику продемонстрировали все ключевые показатели, включая кредитный портфель, который вырос на 22%, и капитал – на 18,1%.

Общие активы "Альфа-Банка" за год увеличились на 36,2% – до 97,5 млрд грн.

Объем высоколиквидных активов вырос на 39,5% – до 7,2 млрд грн, в частности, за счет роста остатков наличных средств.

Кредитный портфель банка в прошлом году вырос на 22% – до 47,8 млрд грн, преимущественно за счет кредитов, предоставленных юридическим лицам. Их объем вырос на 51,4% или на 10,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что банк прокредитовал компании "Энергоатом" и "Укргаздобыча", а также аэропорт "Борисполь".

В соответствии с ростом активов, увеличился и объем пассивов банка: средства физических лиц за 2020 приросли на 19,4% – до 41,5 млрд грн, юридических лиц – на 38,5%, до 30,4 млрд грн. Объем средств Национального банка в банке составил 9,9 млрд грн.

Капитал "Альфа-Банка" в 2020 увеличился на 18,1% или на 1,5 млрд грн – до 9,7 млрд грн. Положительное влияние на динамику капитала имела прибыльная деятельность банка, отмечают в пресс-службе банка.

Регулятивный капитал "Альфа-Банка" по состоянию на 1 января 2021 составил 8,8 млрд грн.

Банк сообщает, что на 1 января выполнял все требования Национального банка в части экономических нормативов капитала и ликвидности и лимитов открытой валютной позиции.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (101,6 млрд грн) "Альфа-Банк" Украина занимал 6 место среди 74 действовавших банков.