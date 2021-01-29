Wizz Air в мае запустит прямые рейсы из Харьков в Ларнаку

Авиакомпания Wizz Air официально объявила об открытии рейсов из Харькова в Ларнаку на Кипре. Также лоукост начнет полеты из Ларнаки в Тель-Авив и Осло.

Рейсы Харьков-Ларнака внесены в расписание со 2 мая 2021 года по средам и воскресеньям. Вылеты из Ларнаки в 18:20, прилет в Харьков в 21:05. Вылеты из Харькова в 21:40, прилет в Ларнаку в 00:20. Время в пути составит 2 часа 40 минут, сообщает avianews.com.

Минимальная доступная цена авиабилетов начинается от 679 грн в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Ее вес не должен превышать 10 кг, а габариты - 40х30х20 см.

По данным консульской службы МИД Украины, сейчас туристы из Украины не могут въехать на Кипр. Данное ограничение может сохраняться даже после запуска рейсов. Соответственно, если пассажир не входит в категорию исключений, его не посадят в самолет.

Также авиакомпания может отменить рейс или изменить расписание за две недели до вылета и не выплачивать компенсацию кроме возврата стоимости авиабилетов.

На данный момент Wizz Air приостановил выполнение всех рейсов из Харькова.