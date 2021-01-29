Дефицит госбюджета в прошлом году оказался на 83 миллиарда меньше плана, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,1 млрд грн при плане в 300,55 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - почти 216,5 млрд грн при при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Как сообщается, расходы госбюджета в минувшем году оставались ниже запланированных и составили 1,29 трлн грн при плане в 1,36 трлн грн, по общему фонду - 1,1 трлн грн при ожидаемых 1,14 трлн грн, передает Интерфакс-Украина.

Доходы госбюджета по итогам 2020 года составили 1,08 трлн грн при плане в 1,067 трлн грн, в том числе по общему фонду - 877,6 млрд грн при плане в 858,7 млрд грн.

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн, в том числе внешние - 249,5 млрд грн. Погашения за год превысили 385,5 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 145,6 млрд грн.

Как указала ГКСУ, приватизация в минувшем году принесла почти 2,25 млрд грн при запланированных 500 млн грн.