ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказчик провел закупку по переговорной процедурой, поскольку шахта и обогатительная фабрика имеют общий технологический комплекс, а потому конкуренция невозможна по техническим причинам.

"Все технологическое оборудование и оборудование обследованного угольного комплекса шахты "Добропольская", начиная с приемных бункеров для угля, принадлежит ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ". Шахте принадлежит только приемный желоб перед приемными бункерами в надшахтном здании ствола №1", – указано в заключении Днепровского государственного института проектирования шахт "Днепрогипрошахт".

Полтора миллиона тонн рядового угля "ДТЭК Добропольская ЦОФ" должна до конца года переработать в угольный концентрат зольностью 23-28% и влажностью не более 12% за 129,5 грн за тонну.

Как отмечает издание, эта цена ниже на 11% расценок ПАО "Львовская угольная компания" окружения Натальи Королевской на тендере по углеобогащения ГП "Львовуголь" в октябре. В то же время цена компании выше предложений фабрик "Россия" и "Украина" Виталия Кропачева в 2020 году.

Миноритарным акционером ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является ООО "ПК "Обогатитель" и группы Андрея Орлова. Эта компания также предоставляет услуги обогащения угля, и оценивает их в 114 гривен за тонну, что на 12% дешевле цены "ДТЭК Добропольская ЦОФ".

Конечным бенефициаром "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является Ринат Ахметов – ООО "ДТЭК Энерго" владеет 60,06% акций компании. Еще по 9,5% акций имеют государственный холдинг "Донбассуглеобогащение", ООО "Энергострой", а также ООО "Озон-3000" и ООО "ПК "Обогатитель".

В начале 2007 года владельцем 40,43% акций компании стал ООО "Метинвест Холдинг" Ахметова, а уже через год контрольным пакетом акций в размере 60,6% владело ООО "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".