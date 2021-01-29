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ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт

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ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт
Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказчик провел закупку по переговорной процедурой, поскольку шахта и обогатительная фабрика имеют общий технологический комплекс, а потому конкуренция невозможна по техническим причинам.

"Все технологическое оборудование и оборудование обследованного угольного комплекса шахты "Добропольская", начиная с приемных бункеров для угля, принадлежит ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ". Шахте принадлежит только приемный желоб перед приемными бункерами в надшахтном здании ствола №1", – указано в заключении Днепровского государственного института проектирования шахт "Днепрогипрошахт".

Полтора миллиона тонн рядового угля "ДТЭК Добропольская ЦОФ" должна до конца года переработать в угольный концентрат зольностью 23-28% и влажностью не более 12% за 129,5 грн за тонну.

Как отмечает издание, эта цена ниже на 11% расценок ПАО "Львовская угольная компания" окружения Натальи Королевской на тендере по углеобогащения ГП "Львовуголь" в октябре. В то же время цена компании выше предложений фабрик "Россия" и "Украина" Виталия Кропачева в 2020 году.

Миноритарным акционером ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является ООО "ПК "Обогатитель" и группы Андрея Орлова. Эта компания также предоставляет услуги обогащения угля, и оценивает их в 114 гривен за тонну, что на 12% дешевле цены "ДТЭК Добропольская ЦОФ".

Конечным бенефициаром "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является Ринат Ахметов – ООО "ДТЭК Энерго" владеет 60,06% акций компании. Еще по 9,5% акций имеют государственный холдинг "Донбассуглеобогащение", ООО "Энергострой", а также ООО "Озон-3000" и ООО "ПК "Обогатитель".

В начале 2007 года владельцем 40,43% акций компании стал ООО "Метинвест Холдинг" Ахметова, а уже через год контрольным пакетом акций в размере 60,6% владело ООО "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.  ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". 

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь". 

Джерело:  Наші гроші
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Топ коментарі

  • Сергій Копійко
    Ціль одна- грабувати , грабувати , грабувати. Дежавні посадовці знову показали свою дурість, як можна було не перевірити, що саме за державні кошти Ви повертаєте. Якщо це був один комплекс ,то як Ахметову вдалося його поділити? Із шулерами треба боротися підготовленими, або добре знати свого противника. Знайдіть документи держмайна, що віддавалося в оренду по списку , якщо все в комплексі , а Ахметов платив лише за шахту то виставте за весь період неуплату налогів за інші споруди, а якщо все разом - то він займався підробкою документів для розділу комплекса.
  • Воьлодимир Омельянов
    Допоки не буде знищений олігархат разом з російською агентурою і крупційними суддами ,нічого доброго не буде ,саме вони керують Україною і грабують її ,саме вони привели цього недо президента.
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Они все очень много и плодотворно сотрудничали с олигархами. А Шмаркля еще только учится....разминается.
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