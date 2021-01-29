Экспорт украинских фруктов и ягод сократился на 8%, – ассоциация

Украина в 2020 году экспортировала плодово-ягодной продукции на $238 млн, что на 8% меньше, чем годом ранее, и связано с карантинными ограничениями и усложнением таможенных процедур на границах.

Об этом сообщила Украинская ассоциация аграрного экспорта.

По данным ассоциации, 92% общего экспорта составили замороженные плоды и ягоды ($111 млн), грецкие орехи в скорлупе и без скорлупы ($98 млн), а также яблоки и груши ($10 млн).

В натуральном выражении экспорт грецких орехов снизился в 1,7 раза – до 39 тыс. тонн, а яблок и груш – в 2,8 раза, до 19 тыс. тонн, в то же время экспорт замороженных фруктов составил максимальные за период независимости Украины 55 тыс. тонн.

УААЭ сообщило, что продажи украинских фруктов, ягод и орехов в страны ЕС в 2020 году обеспечили 77% общей выручки данных продуктов. Больше всего этой продукции купили Польша ($57,7 млн), Франция ($19,7 млн), Германия ($17,2 млн), Нидерланды ($11,6 млн), Италия ($11,5 млн), Австрия ($11,2 млн), Чехия ($9,6 млн) и Греция ($9,5 млн). Другими крупными торговыми партнерами стали Турция ($10,5 млн) и Беларусь ($9,2 млн).

Ассоциация отметила, что средняя цена украинских яблок в 2020 году увеличилась в 1,5 раза – до $500 за тонну, замороженных плодов и ягод – на 13,6%, до $2023 за тонну, а лущенных грецких орехов – на 5,1%, до $3000 за тонну.

Как сообщалось со ссылкой на данные Украинской плодоовощной ассоциации, Украина в первом полугодии 2020 года импортировала 443 тыс. тонн свежих фруктов, ягод и орехов на $333 млн, что на 11% больше в натуральном и на 22,8% в стоимостном выражении, чем в 2019 году. УПОА отметила, что импорт вырос даже на традиционно выращиваемые в Украине фрукты и ягоды.