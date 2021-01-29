Собрание акционеров "Мотор Сичи" 31 января будет незаконным, – Нацкомиссия по ценным бумагам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку НКЦБФР) зафиксировала грубые нарушения действующего законодательства при организации определенными акционерами и участниками рынка общего собрания АО "Мотор Сич", а также нарушение прав других акционеров этого общества.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, в связи с этим действия по созыву и проведению общего собрания акционеров компании не могут считаться правомерными и отвечающим нормам закона "Об акционерных обществах".

"Начат процесс правоприменения против участников рынка. Комиссия и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующий надзор за действиями акционеров и участников рынков капитала. В рамках своих полномочий Комиссия активно сотрудничает с правоохранительными органами по осуществлению законных мер для защиты прав инвесторов", – отмечаетя в сообщении.

Ранее одним из инициаторов проведения внеочередного общего собрания акционеров "Мотор Сичи" 31 января выступила группа DCH Александра Ярославского совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Как сообщалось, 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайской компании Skyrizon. 19 января Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля Александра Ярославского по делу о ПАО "Мотор Cич".



Ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.